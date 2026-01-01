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Dès 22 h le dimanche 2 août

Rappel: les travaux sur le route 340 débutent bientôt

durée 08h00
2 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Rappelons que des travaux d'aménagement d'un deuxième carrefour giratoire débuteront vers 22 h le dimanche 2 août. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) en a fait l'annonce plus tôt cette semaine. Ce changement de phase entraîne la fermeture complète de la route 340, communément appelée le boulevard de la Cité-des-Jeunes, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion.

La contrainte débute dès lors, mais les travaux s'échelonneront jusqu'en octobre. La route sera donc inaccessible entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau. La rue Henry-Ford, entre la route 340 et la rue White, sera également bloquée à la circulation.

Bien sûr, il sera toujours possible d'accéder à son domicile et aux commerces situés tout près de l'entrave.  Des chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Si vous devez circuler dans le secteur, prévoyez plus de temps pour vos déplacements et consultez Québec 511 avant de prendre la route. Pour la sécurité de tous, respectez la signalisation en place et soyez prudents à l’approche de la zone de travaux.

Notons que le premier rond-point situé à l’angle de la route 340 et du boulevard de la Gare est partiellement en service depuis bientôt une semaine. Les usagers sont invités à porter une attention particulière à la signalisation et à respecter les règles de circulation dans le carrefour giratoire.

 

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