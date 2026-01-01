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Du 3 août au 19 septembre

Travaux de remplacement du ponceau Wallot à Les Cèdres

durée 06h00
3 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Plus tôt cet été, soit les 20 et 21 juillet, des travaux préparatoires menant à la réfection du ponceau Wallot ont été réalisés sur le chemin Saint-Féréol. Du 3 août au 19 septembre 2026, le secteur entre dans la deuxième phase de son chantier.

Les travaux prévus entre les adresses 1530 et 1540 visent à remplacer le ponceau existant et à effectuer un léger rehaussement de la route d’environ un mètre.  Le tout est nécessaire en raison de l'état de détérioration avancé de l'infrastructure. Le but de la municipalité est d'assurer la sécurité des usagers et de prolonger l'espérance de vie de la route.

Afin de terminer les travaux dans un délai réaliste, mais raisonnable, les travailleurs seront à l'œuvre du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

Entraves à la circulation

Du 3 août au 19 septembre, une fermeture complète du tronçon est prévue. Un chemin de contournement sera mis en place au moyen de différents panneaux de signalisation.

Les usagers seront redirigés vers le chemin Saint-Dominique. Une signalisation temporaire sera implantée en ce sens pendant la durée de l'entrave. L’échéancier prévu est sous réserve des conditions météorologiques ou de tout autre imprévu.

Veuillez prendre note qu'une interruption d'eau planifiée aura lieu les 3 et 26 août en raison de ces travaux, et touchera uniquement les propriétés situées au 1530 et au 1540 boulevard de la Cité-des-Jeunes.

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