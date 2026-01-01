Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare

Fermeture complète de la route 340 du 2 août à la fin octobre

durée 06h00
29 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population qu’une nouvelle phase de travaux entraîne la fermeture complète d’une portion du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340). 

La route sera donc inaccessible dans les deux directions, à l’angle de la rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d’aménager un deuxième carrefour giratoire.  Du 2 août à 22 h jusqu’à la fin octobre, le boulevard de la Cité-des-Jeunes sera fermé complètement entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau. Idem pour ce qui est de la rue Henry-Ford entre la route 340 et la rue White.

Notons d'abord que l’accès aucomplètement ferméx commerces restera possible. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.  Le ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Mise en service partielle du nouveau carrefour giratoire 

Le nouveau carrefour giratoire, situé à l’angle de la route 340 et du boulevard de la Gare, est partiellement mis en service. Plusieurs mouvements sont possibles et d’autres seront déployés plus tard. Ainsi, les usagers de la route sont invités à être attentifs à la signalisation en place.

Rappelons qu’à l’approche d’un carrefour giratoire, l’usager de la route doit ralentir et céder le passage aux usagers qui se trouvent déjà dans l’anneau. Si la circulation est trop dense, il est requis de faire un arrêt complet avant de s’engager dans le carrefour giratoire.

Comme d'habitude, les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un tronçon de la rue des Érables deviendra à double sens

Publié le 17 juillet 2026

Un tronçon de la rue des Érables deviendra à double sens

La Ville de L'Île-Perrot informe ses citoyens que le tronçon de la rue des Érables situé entre la 23e Avenue et la 24e Avenue sera à double sens dès le 30 juillet 2026.  Cette mesure découle des gains en fluidité réalisés sur le territoire ces dernières années.  En effet, les interventions concrètes suivantes, prévues au plan directeur, ont ...

LIRE LA SUITE
Travaux de pavage prévus le lundi 13 juillet à Rigaud

Publié le 13 juillet 2026

Travaux de pavage prévus le lundi 13 juillet à Rigaud

La Ville de Rigaud avise ses citoyens que des travaux de pavage sont prévus le lundi 13 juillet sur la rue Saint-Pierre afin d’asphalter la tranchée. Les automobilistes peuvent s’attendre à de la circulation en alternance, gérée par des signaleurs ou des feux de circulation temporaires. Les travaux pourraient être reportés en cas de conditions ...

LIRE LA SUITE
Entraves routières sur la 34e avenue et la 20e rue à Saint-Zotique

Publié le 6 juillet 2026

Entraves routières sur la 34e avenue et la 20e rue à Saint-Zotique

La Ville de Saint-Zotique souhaite informer les citoyens que des travaux de branchement d’aqueduc de la nouvelle 30ᵉ avenue auront lieu sur un tronçon de la 34ᵉ avenue et de la 20ᵉ rue, du 6 au 9 juillet 2026. Durant cette période, des entraves importantes à la circulation sont à prévoir : Les 6-7 et 9 juillet, il y aura fermeture complète de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge