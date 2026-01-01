Fermeture complète de la route 340 du 2 août à la fin octobre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population qu’une nouvelle phase de travaux entraîne la fermeture complète d’une portion du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340).

La route sera donc inaccessible dans les deux directions, à l’angle de la rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion. Cette entrave est requise afin d’aménager un deuxième carrefour giratoire. Du 2 août à 22 h jusqu’à la fin octobre, le boulevard de la Cité-des-Jeunes sera fermé complètement entre le boulevard de la Gare et la rue Jean-Béliveau. Idem pour ce qui est de la rue Henry-Ford entre la route 340 et la rue White.

Notons d'abord que l’accès aucomplètement ferméx commerces restera possible. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Le ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Mise en service partielle du nouveau carrefour giratoire

Le nouveau carrefour giratoire, situé à l’angle de la route 340 et du boulevard de la Gare, est partiellement mis en service. Plusieurs mouvements sont possibles et d’autres seront déployés plus tard. Ainsi, les usagers de la route sont invités à être attentifs à la signalisation en place.

Rappelons qu’à l’approche d’un carrefour giratoire, l’usager de la route doit ralentir et céder le passage aux usagers qui se trouvent déjà dans l’anneau. Si la circulation est trop dense, il est requis de faire un arrêt complet avant de s’engager dans le carrefour giratoire.

Comme d'habitude, les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.