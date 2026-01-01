Un tronçon de la rue des Érables deviendra à double sens

La Ville de L'Île-Perrot informe ses citoyens que le tronçon de la rue des Érables situé entre la 23e Avenue et la 24e Avenue sera à double sens dès le 30 juillet 2026. Cette mesure découle des gains en fluidité réalisés sur le territoire ces dernières années.

En effet, les interventions concrètes suivantes, prévues au plan directeur, ont permis une optimisation de la mobilité sur les principales artères de la Ville :

- Les feux de circulation à l'intersection du Grand Boulevard et de la 4e Avenue;

- Les feux de circulation à l'intersection du Grand Boulevard et du boulevard Perrot;

- La bretelle de virage à droite sur le boulevard Perrot à la hauteur du Grand Boulevard;

- Le double sens du boulevard Perrot entre le Grand Boulevard et l'A-20.

Une récente analyse de la circulation a confirmé que les actions mises en place ont eu les effets escomptés. Ainsi, le changement sur ce tronçon s'aligne avec le besoin d'assurer la connectivité du secteur à travers le réseau local.