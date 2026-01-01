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Sur la rue Saint-Pierre

Travaux de pavage prévus le lundi 13 juillet à Rigaud

durée 06h00
13 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Rigaud avise ses citoyens que des travaux de pavage sont prévus le lundi 13 juillet sur la rue Saint-Pierre afin d’asphalter la tranchée. Les automobilistes peuvent s’attendre à de la circulation en alternance, gérée par des signaleurs ou des feux de circulation temporaires.

Les travaux pourraient être reportés en cas de conditions météorologiques défavorables, prévient l'administration municipale. 

Rappelons que ces travaux sont réalisés sur un tronçon relevant du ministère des Transports et de la Mobilité durable. La Ville de Rigaud agit à titre de collaboratrice afin de faciliter les déplacements et de minimiser les impacts sur la circulation.

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