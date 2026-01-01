Entraves routières sur la 34e avenue et la 20e rue à Saint-Zotique

La Ville de Saint-Zotique souhaite informer les citoyens que des travaux de branchement d’aqueduc de la nouvelle 30ᵉ avenue auront lieu sur un tronçon de la 34ᵉ avenue et de la 20ᵉ rue, du 6 au 9 juillet 2026.

Durant cette période, des entraves importantes à la circulation sont à prévoir :

Les 6-7 et 9 juillet, il y aura fermeture complète de la 34ᵉ Avenue dans les deux directions ; détour sur la 37ᵉ Avenue et la 28ᵉ Avenue Ouest. Du 8 au 9 juillet, ce sera au tour de la 20e rue d'être fermée dans les deux directions.

Le détour se fera par la 34ᵉ Avenue et la rue principale (route 338).

Les citoyens sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence, à respecter la signalisation temporaire et à ralentir à l’approche du chantier afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route. La circulation locale sera permise en tout temps.