Dès le 6 juillet
Travaux de finalisation sur la rue Lippé à Les Coteaux
La Municipalité des Coteaux souhaite transmettre aux citoyens un état d'avancement des travaux de sécurisation et de réfection de la rue Lippé. Le projet entre actuellement dans sa phase finale.
Les prochaines interventions sont prévues dès la semaine prochaine, soit celle du 6 juillet, alors que des opérations de pavage de la chaussée débuteront. Ces travaux dépendront des conditions météorologiques.
À la suite de ceux-ci, on procèdera à l'installation des glissières de sécurité réglementaires. La circulation se fera en alternance et aucune fermeture n'est à prévoir dans le secteur.
Selon le calendrier de réalisation mis à jour, l’ensemble des travaux principaux devrait être complété d'ici le 17 juillet 2026. La signalisation en vigueur ainsi que les consignes de sécurité aux abords de la zone de chantier doivent être respectées en tout temps jusqu'à la réouverture complète.
La Municipalité remercie les résidents du secteur pour leur patience et leur collaboration soutenue tout au long de la réalisation de ce projet d'envergure.
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