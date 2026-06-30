Nouvelle circulation à double sens sur le boulevard Perrot

C'est officiellement la fin des travaux sur le boulevard Perrot à L'Île-Perrot. Le lundi 29 juin en matinée, la dernière étape de l'aménagement du boulevard a été franchie avec la mise en marche des feux de circulation. Pour les usagers de la route, ce moment marquera officiellement le début de la circulation à double sens sur ce tronçon.

Dès la mise en marche des feux de circulation, les cônes orange ont été retirés du boulevard.« Nous invitons toutefois les automobilistes à faire preuve de vigilance. Afin de veiller à la sécurité de tous, quelques bollards temporaires seront installés le temps que chacun s'habitue à cette nouvelle configuration. Nous invitons tous les usagers de la route à faire preuve de prudence, à ralentir et à bien respecter la nouvelle signalisation durant cette période de transition», demande la Ville sur son site Internet.