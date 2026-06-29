Lancée par Pulsar
Campagne de sensibilisation aux intrusions sur l’emprise du REM
Pulsar, l’opérateur du REM, lance officiellement une campagne de sensibilisation aux risques reliés à l’intrusion sur l’emprise du REM. Cette campagne vise à rappeler à la population les risques réels auxquels s’exposent les personnes qui transgressent les règles ainsi qu’aux conséquences engendrées sur l’ensemble du réseau par ces intrusions.
La sécurité est une priorité pour Pulsar dans son rôle d’opérateur du REM. « L’objectif de notre campagne est de sensibiliser la population au fait que l'emprise du REM n’est en aucun cas un raccourci sécuritaire. S’il y a une clôture sur l’ensemble du réseau, c’est parce qu’il y a un réel danger de blessure ou de décès. Sauter la clôture et marcher sur les rails représentent un risque élevé pour votre vie », déclare Catherine Maurice, directrice des Communications et de l’expérience client.
Visuels et messages de la campagne
Au total, quatre visuels seront utilisés lors de la campagne. Pulsar désire également rappeler au public trois bonnes raisons de ne pas s'aventurer dans l’emprise du REM :
1. Un train ne peut pas s’arrêter rapidement
Le REM circule à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. À cette vitesse, la distance requise
pour immobiliser le train est beaucoup plus grande.
2. Un risque élevé d’électrocution
La caténaire est alimentée par 1 500 volts d’électricité. À titre comparatif, une prise domestique fournit 120 volts. S’en approcher ou y toucher peut être mortel.
3. Des conséquences pour des milliers d’usagers
Toute intrusion entraîne l’arrêt complet du réseau. Le service ne peut reprendre qu’une fois la zone sécurisée, causant des retards de plusieurs minutes pour des milliers de voyageurs.
Actions concrètes déployées par Pulsar en 2026
Dans le cadre de cette campagne qui s’amorce, plusieurs actions concrètes sont mises de l’avant :
- tenue de kiosques dans des écoles secondaires,
- affichage en station et dans des restos-bars,
- installation de panneaux sur la clôture du REM,
- envoi d’une trousse électronique aux partenaires,
- promotion d’une vidéo de sensibilisation sur Youtube et des publications sur les réseaux sociaux.
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