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Travaux et Circulation

Près de la rue Henry-Ford

Fuite d'eau sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion

Fuite d'eau sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion
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Photo: François Brodeur

La Ville de Vaudreuil-Dorion avise les résidents d'une interruption temporaire de la distribution d'eau potable dans le secteur de la route Harwood le lundi 29 juin, de 7 h 30 à 15 h, en raison de travaux de réparation sur le réseau d'aqueduc.

Les citoyens sont invités à constituer une réserve d'eau à l'avance et à couper le disjoncteur de leur chauffe-eau afin d'éviter d'endommager l'élément. Au retour du service, il est recommandé de faire bouillir l'eau du robinet pendant une minute avant de la consommer. Si l'eau apparaît brouillée, il est conseillé de laisser couler le robinet jusqu'à ce qu'elle redevienne claire.

La levée de l'avis d'ébullition sera communiquée dès que les résultats d'analyse seront concluants. Pour toute question, le Service des travaux publics est joignable au 450 455-3371, option 3, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

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