Entraves pendant le festival de cirque et les festivités de la Saint-Jean
Plusieurs fermetures à considérer cette semaine à Vaudreuil-Dorion
Depuis le début de la semaine du lundi 22 juin, des fermetures de rues sont prévues à Vaudreuil-Dorion en raison du Festival de cirque et des festivités de la fête nationale. La Ville a fait part de ces informations sur ses pages officiels.
Trois fermetures majeurs sont ainsi prévues et les automobilistes devront prévoir leur déplacement en conséquence.
Du 22 juin à 7 h au 25 juin à 15 h, puis du 28 juin à minuit au 29 juin à midi, la rue Jeannotte sera complètement fermée entre la rue Bourget et l'avenue Saint-Charles. Durant cette période, les rues Esther-Blondin et du Chanoine-Groulx ne seront accessibles qu'à la circulation locale entre les rues Jeannotte et Sainte-Madeleine.
Du 25 juin à 15 h au 28 juin à minuit, la fermeture de la rue Jeannotte sera étendue jusqu'au boulevard de la Cité-des-Jeunes.
Le 23 juin, de 18 h à minuit, l'avenue Saint-Charles sera fermée entre les rues Saint-Louis et Turcot, et le chemin Paul-Gérin-Lajoie le sera entre l'avenue Saint-Charles et la rue Raymond.
La Ville de Vaudreuil-Dorion a tenu a remercier ses citoyens pour leur compréhension et leur patience.
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