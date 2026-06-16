Du 19 juin à la fin août
Réaménagement de la route 340: fermeture complète à prévoir
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population qu’un changement de phase entraînera la fermeture complète d’une portion du boulevard de la Cité-des-Jeunes (route 340) et d’une bretelle de l’autoroute 30 (de l’Acier), en direction ouest, à la hauteur de la route 340, à Vaudreuil-Dorion.
Cette entrave est requise afin d’aménager un carrefour giratoire à l’angle de la route 340 et du boulevard de la Gare, qui devrait faciliter la circulation pour les années à venir.
Des entraves à la circulation seront en vigueur à partir du 19 juin à 22 h et ce jusqu'à la fin août. La route 340 sera fermée complètement entre le boulevard de la Gare et la rue Henry-Ford, bien que l'intersection de cette dernière demeure accessible. Un chemin de contournement permettra de rejoindre le boulevard de la Gare en direction nord ainsi que la route 340 en direction ouest.
La bretelle de sortie nᵒ 2 de l'autoroute 30 en direction ouest, menant à Saint-Lazare et au boulevard de la Cité-des-Jeunes, sera également fermée durant cette période.
Des chemins de détour balisés par une signalisation temporaire seront mis en place. Le MTMD invite les usagers à prévoir des délais supplémentaires lors de leurs déplacements dans le secteur.
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