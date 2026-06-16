Entrave majeure sur la rue Émile-Bouchard à Vaudreuil-Dorion

La ville de Vaudreuil-Dorion a récemment annoncé la fermeture complète de la rue Émile-Bouchard entre les rues Édouard‑Lalonde et Phil‑Goyette pour une période de quatre jour. L'entrave à débuter à compter de 7 h le mardi 16 juin.

Les travaux, requis pour un branchement de service devrait être achevé le vendredi 19 h juin vers 17 h. La Ville tient à remercier les citoyens pour leur patience et leur compréhension tout au long de l'entrevue routière.

Notons que les automobilistes pourront contourner la zone fermée à la circulation en passant par les rues Phil‑Goyette, Maurice-Richard, le boulevard de la Gare et la rue Édouard‑Lalonde.