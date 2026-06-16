Rappel de la fermeture de la rue Principale à Saint-Zotique

Nécessaire en vue de la construction d'un nouveau trottoir, la rue Principale, entre la 37ᵉ avenue et l'avenue des Maîtres, est fermée depuis le mercredi 15 juin à Saint-Zotique. Les travaux dureront une bonne partie du mois, soit jusqu'au 26 juin en soirée.

La circulation se fait en alternance du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h. Des chemins de détours seront balisés en dehors de ces heures.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) signale que ces travaux routiers pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Pour tout connaître de cette entrave ou des mises à jour des autres travaux dans la région, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511 et à télécharger l’application mobile Québec 511. Il s'agit d'outils pratiques pour planifier adéquatement ses déplacements.