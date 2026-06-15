Dès le mardi 16 juin
Pont de l'Île-aux-Tourtes: changement d’emplacement du chenal de navigation
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les plaisanciers que dès le mardi 16 juin, le chenal de navigation en dessous du pont de l'Île-aux-Tourtes sera relocalisé plus à l’est, vers Senneville.
Lorsqu'on navigue près du chantier, il faut suivre les indications sur place et faire preuve de prudence. Rappelons qu’il s’agit d’une zone sans vagues et qu’il est essentiel de réduire sa vitesse pour la sécurité de tous.
D’autres changements, nécessaires à la poursuite des travaux de construction, auront lieu au courant de l’été.
À l’approche de la saison nautique, le MTMD souhaite faire quelques rappels concernant la sécurité nautique. Lorsque les plaisanciers naviguent près du chantier de construction, ils doivent :
- Réduire la vitesse de leur embarcation (zone sans vague) ;
- Circuler uniquement dans le chenal de navigation délimité par les bouées ;
- Porter attention à la signalisation maritime en place ;
- Éviter de s’approcher des barges de construction ;
- Faire preuve de courtoisie envers les travailleuses et travailleurs et les autres adeptes de la navigation de plaisance.
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