Pointe-des-Cascades
Entrave sur le boulevard de Soulanges le lundi 15 juin
Des travaux routiers auront lieu sur le boulevard de Soulanges, entre le pont et la rue Chéribourg, à Pointe-des-Cascades le lundi 15 juin 2026. Ce chantier entraînera une entrave temporaire à la circulation dans le secteur.
Les usagers de la route sont invités à prévoir un léger délai dans leurs déplacements et à suivre la signalisation en place. Il est aussi demandé de circuler avec prudence et de faire preuve de respect à l'approche du chantier afin d'assurer la sécurité des travailleurs.
Ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures routières du secteur.
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