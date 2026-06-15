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Travaux et Circulation

Pointe-des-Cascades

Entrave sur le boulevard de Soulanges le lundi 15 juin

Entrave sur le boulevard de Soulanges le lundi 15 juin
Photo: Néomédia Vaudreuil-Soulanges

Des travaux routiers auront lieu sur le boulevard de Soulanges, entre le pont et la rue Chéribourg, à Pointe-des-Cascades le lundi 15 juin 2026. Ce chantier entraînera une entrave temporaire à la circulation dans le secteur.

Les usagers de la route sont invités à prévoir un léger délai dans leurs déplacements et à suivre la signalisation en place. Il est aussi demandé de circuler avec prudence et de faire preuve de respect à l'approche du chantier afin d'assurer la sécurité des travailleurs.

Ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures routières du secteur.

 

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