Travaux sur l'avenue Bédard et la rue de Brentwood à Saint-Lazare

Des travaux de correction du pavage sont prévus à l'intersection de l'avenue Bédard et de la rue de Brentwood à Saint-Lazare du lundi 8 au vendredi 12 juin, de 7 h à 17 h.

Durant cette période, la circulation sur l'avenue Bédard se fera en alternance, tandis que la rue de Brentwood sera fermée à proximité de l'intersection. Des signaleurs et un feu de circulation temporaire seront présents sur place.

Des chemins de détour seront mis en place pour faciliter les déplacements. Les usagers de la route sont invités à ralentir aux abords du chantier afin d'assurer la sécurité des travailleurs.

L'échéancier pourrait être modifié selon les conditions météorologiques et l'avancement des travaux.