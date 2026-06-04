Nouveaux panneaux de signalisation également installés
Réduction de vitesse sur la route 338 à Pointe-des-Cascades
Après plusieurs années de discussions avec le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) la Municipalité de Pointe-des-Cascades a vu l'une de ses demandes être acceptée. La vitesse sur un tronçon de la route 338 sera réduite à 60 kilomètres.
La nouvelle limite de vitesse touchera la route 338, du secteur de Cheribourg, en direction est, jusqu'au pont. De plus, de nouveaux panneaux de signalisation seront installés, un passage piétonnier conforme sera aménagé à l’intersection de la rue Cascades, et la mention 60 km/h sera peinte directement sur la chaussée.
Les bollards seront également réinstallés cette année.
Ces importantes améliorations en matière de sécurité débuteront prochainement. « Nous remercions les citoyens de leur patience et de leur soutien continu alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre notre communauté plus sécuritaire pour tous », indiquait le maire Peter Zytynsky récemment dans une publication Facebook.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Entrave en cours sur la route 325 à Rigaud
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la mise en place d'une entrave sur la route 325 à Rigaud, du 9 au 11 septembre. Celle-ci est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de pavage. Plus concrètement, elle prend place du chemin de la Montagne jusqu'à l'adresse municipale numéro ...LIRE LA SUITE
Entrave nocturne sur la route 338 à Vaudreuil-Dorion
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de la route de la fermeture de la route 338 (route de Lotbinière) les 9, 10 et 13 septembre en soirée. L'entrave est nécessaire pour permettre l'asphaltage d'un tronçon. À ces dates, on prévoit une fermeture de la route 338 entre les deux intersections menant à ...LIRE LA SUITE
Entrave sur le chemin du Fleuve aux Cèdres le mardi 8 septembre
La Municipalité des Cèdres avise les usagers de la route de son territoire de la tenue d'une entrave, le mardi 8 septembre, sur le chemin du Fleuve. Celle-ci prendra place à la hauteur du 1750, entre 8 h et 17 h. Elle est nécessaire pour permettre la tenue de travaux de correction de déficiences liées à la réfection du talus. Cette ...LIRE LA SUITE