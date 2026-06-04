Réduction de vitesse sur la route 338 à Pointe-des-Cascades

Après plusieurs années de discussions avec le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) la Municipalité de Pointe-des-Cascades a vu l'une de ses demandes être acceptée. La vitesse sur un tronçon de la route 338 sera réduite à 60 kilomètres.

La nouvelle limite de vitesse touchera la route 338, du secteur de Cheribourg, en direction est, jusqu'au pont. De plus, de nouveaux panneaux de signalisation seront installés, un passage piétonnier conforme sera aménagé à l’intersection de la rue Cascades, et la mention 60 km/h sera peinte directement sur la chaussée.

Les bollards seront également réinstallés cette année.

Ces importantes améliorations en matière de sécurité débuteront prochainement. « Nous remercions les citoyens de leur patience et de leur soutien continu alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre notre communauté plus sécuritaire pour tous », indiquait le maire Peter Zytynsky récemment dans une publication Facebook.