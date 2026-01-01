Rappel de travaux en cours à Pointe-Fortune

Rappelons que des travaux de pavage entraîneront la fermeture complète du chemin des Outaouais à Pointe-Fortune, entre la montée Interprovinciale et la rue Masson, le mardi 1ᵉʳ septembre de 7 h à 18 h.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) en a fait l'annonce plus tôt cette semaine, mais les citoyens du secteur doivent savoir que le tronçon sera inaccessible pendant l'intégralité des travaux et ce, dans les deux directions.

Des chemins de détour ont néanmoins été balisés et les automobilistes sont ainsi invités à emprunter les rues Masson et Tisseur comme itinéraires de remplacement.

Le risque d'averse est particulièrement faible, mais l'entrave pourrait être prolongée en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.