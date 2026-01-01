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Depuis 2024

Du transport collectif accessible à Saint-Polycarpe

durée 11h00
2 septembre 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

En 2018, Saint-Polycarpe a participé à une étude d’opportunité de regroupement pour le service de transport adapté dans la région de Soulanges. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées et la Municipalité de Saint-Polycarpe continue de lui verser une quote-part annuelle pour assurer la pérennité de ce service offert aux citoyens de Soulanges.

En 2024, Saint-Polycarpe a adhéré au service de Taxibus (maintenant appelé Communobus) en considérant la demande citoyenne pour un moyen de transport alternatif. La Municipalité a ainsi été ajoutée au protocole d’entente entre la société de transport de Salaberry-de-Valleyfield, la ville de Coteau-du-Lac, la municipalité de Les Coteaux, la ville de Saint-Zotique et la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRC) afin de participer au service de Taxibus Soulanges de la STSV et à la subvention du Ministère des Transports et de la Mobilité Durable du Québec.

Le service de Communobus est disponible pour des déplacements entre Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield et plus encore. Le circuit 99 est également disponible pour les déplacements vers la gare de Vaudreuil-Dorion. Pour plus d’information ou pour consulter la carte complète du réseau de la STSV, consultez notre site web à l’adresse www.stpolycarpe.ca/transport-en-commun/. Pour l’adhésion au transport adapté, consultez le site de la Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield accessible via notre site web ou par téléphone. www.stpolycarpe.ca/transport-en-commun/ 450 370-0600

Les points d'embarquement sont situés aux endroits suivants: 

- Arrêt #6010 – Familiprix 9, chemin de la Cité-des-Jeunes;

- Arrêt #6020 – Boucherie 144, route Sainte-Catherine;

- Arrêt #6030 – Hôtel de ville 1263, chemin Élie-Auclair;

- Arrêt #6040 – Intersection du chemin de l'Église et de la montée Chénier;

- Arrêt #6060 – Centre sportif Soulanges 100, rue des Loisirs. 

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