Dès le 31 août
Entrave en cours sur le chemin du Petit-Brûlé à Rigaud
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’un pont situé sur le chemin du Petit-Brûlé, au-dessus de la rivière à la Graisse, à Rigaud, sera fermé complètement à la circulation à compter du jeudi 3 septembre. Cette entrave, qui s’échelonnera jusqu’au mois de décembre, est requise afin de réaliser la reconstruction de cette structure.
Durant cette période, il y aura fermeture complète du pont situé sur le chemin du Petit-Brûlé, entre la montée Primeau et la frontière ontarienne. Les usagers de la route devront emprunter le chemin de détour en place par le chemin de la Grande Montée (Ontario), County Road 10 (Ontario), le chemin du Haut-de-laChute, la rue Saint-François et la route 325.
L’accès aux résidences et commerces sera maintenu en tout temps. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.
Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentie
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