Une entrave majeur à prévoir cette nuit

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les citoyens du secteur de la fermeture de l'autoroute 40 en direction ouest à Rigaud, et ce, de 22 h le mercredi 3 juin à 5 h le lendemain matin, soit le jeudi 4 juin.

De multiples entraves sont donc prévues pour permettre aux équipes du MTMD de procéder à des travaux de réfection de structure. L'A40 sera ainsi inaccessible entre la sortie 9 menant à la route 342 et l'accès à partir de la montée de la Baie-Saint-Thomas. Un détour est possible via la montée de la Baie-Saint-Thomas puis par la voie de desserte.

Il est tout de même pertinent de noter que l'accès au chemin de la R-342 vers l'autoroute sera bloqué pendant la durée des travaux. Ces derniers pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.