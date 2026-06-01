Plusieurs entraves prévues à Saint-Zotique au mois de juin

Sur la rue principale entre la 29ᵉ et la 31ᵉ avenue

La circulation dans la ville de Saint-Zotique sera affectée en ce début du mois de juin, particulièrement sur l’artère principale de la municipalité. En effet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé deux périodes de travaux routiers importantes.

La première entrave, jugée majeure, débutera le 1ᵉʳ juin à compter de 7 h et se terminera le lundi suivant, soit le 8 juin à 16 h 30. La rue principale, à hauteur de la 31 avenue, sera inaccessible tout au long des travaux.

Des itinéraires de contournement seront balisés et feront passer les automobilistes par la 28ᵉ avenue, la 20ᵉ rue et la 34ᵉ avenue. Ceci dit, les conducteurs de véhicule lourd devront emprunter la montée du comté puis l’autoroute 20 avant de revenir par la 34ᵉ avenue.

Du 9 au 12 juin, de 7 h à 16 h 30, la circulation sur la rue principale se fera par alternance entre la 29ᵉ et la 31ᵉ avenue. La largeur de la voie devrait être rétrécie à 3,6 mètres.

Rappelons que ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.