Ligne 40 : Des fondements de décision remis en question par des élues

La fin, aujourd’hui, du service prolongé de l’A40 Express survient alors que des documents officiels remettent en question certaines contraintes invoquées par l’Autorité régionale de transport métropolitain pour justifier la refonte du réseau de transport collectif liée à la mise en service du REM et de la station L’Anse-à-l’Orme.

Ces éléments mettent en lumière un décalage important entre les scénarios présentés au public et les paramètres réels contenus dans les ententes officielles, soutiennent des élues de Vaudreuil-Dorion par voie de communiqué.

Les conseillères municipales de Vaudreuil-Dorion, Jasmine Sharma (district 3 – Des Bâtisseurs) et Vanessa Leduc (district 7 – Desrochers) estiment qu’il devient désormais difficile de concilier certaines explications fournies dans le cadre de la refonte avec les documents qu’elles ont maintenant en main. Les conseillères ont analysé le contenu des documents obtenus par leur collègue, le conseiller municipal François Séguin (district 2 – Valois).

L’analyse du sommaire des ententes du REM indique que Vaudreuil-Soulanges ne serait pas visé par les clauses de non-concurrence ni par les clauses de rabattement, lesquelles ont pourtant été invoquées à plusieurs reprises dans les explications entourant la restructuration du réseau. « Cette lecture des documents modifie de façon importante la compréhension des contraintes qui nous ont été présentées depuis le début du processus, explique la conseillère Jasmine Sharma. À la lumière des informations maintenant disponibles, il nous semble évident que le maintien des lignes A40 Express et 91 serait compatible avec les paramètres des ententes.»

Selon la conseillère Vanessa Leduc, la confiance du public risque d’être ébranlée. « Les explications fournies dans le cadre de la refonte du réseau ne correspondent pas entièrement aux documents officiels désormais disponibles, souligne l’élue. Cette situation soulève un enjeu important de transparence et de confiance publique. » Elle ajoute que ces éléments viennent renforcer les inquiétudes exprimées par de nombreux citoyens et citoyennes.

Les élues rappellent l’importance de signer la pétition qu’elles ont mise en œuvre, demandant un sursis d’un an ainsi que le maintien du service, ce qui permettrait une réévaluation complète des scénarios.

La pétition, parrainée par la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, sera déposée le 2 juin à l’Assemblée nationale. La pétition peut toujours être signée ici : Ligne 40 – Express Vaudreuil – Terminus Côte-Vertu

Selon elles, la population mérite que les décisions entourant la refonte du réseau reposent sur des informations complètes, rigoureuses et pleinement transparentes.