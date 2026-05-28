Rue Marcel-Dostie, Duckett, Pauline, Sonia, Delisle et des Saules
Cinq chantiers prévus cet été à Les Coteaux
L’arrivée de la belle saison marque le retour de plusieurs chantiers sur le territoire de la Municipalité des Coteaux. Qu’il s’agisse de travaux municipaux ou de projets d’aménagement, ces interventions visent à améliorer la sécurité des déplacements sur le réseau municipal et à soutenir la croissance de ce milieu de vie.
Voici un aperçu des principaux travaux prévus au cours des prochains mois:
Amélioration du réseau routier et asphaltage
Rue Marcel-Dostie: La deuxième phase des travaux d’asphaltage débutera dès la fin du printemps pour une durée maximale de quatre semaines.
Rues Duckett, Pauline et Sonia: La finalisation du chantier de la rue Duckett est prévue et une deuxième couche d’asphalte sera appliquée en septembre ou en octobre.
Rues Pauline et Sonia: La réfection des surfaces touchées lors des travaux de 2025 sera achevée.
Infrastructures et drainage
Rue Delisle: Afin d’optimiser la gestion des eaux, un nouveau réseau pluvial sera mis en place dans le secteur situé à l’ouest de la rue Sauvé. Les travaux sont prévus dès la fin du printemps pour une durée maximale de quatre semaines. Des entraves à la circulation sont à prévoir.
Aménagements et prolongements
Rue des Saules : Les travaux de construction sont déjà en cours pour prolonger la rue et assurer la jonction avec la terrasse Saint-Pierre. La circulation sera perturbée dans le secteur.
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