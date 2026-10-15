Deux défaites et une victoire pour les Pionniers de Soulanges

Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges M14 D3, M13 D1R et M15 D1R étaient en action ce mercredi 14 octobre. Deux des trois formations se sont inclinées devant leurs adversaires, alors qu'une a triomphé.

Les M14 D3 étaient à Vaudreuil pour y affronter les Citadins de l'École secondaire de la Cité-des-Jeunes. Dans un match où l'effort était inconstant et où les individualités ont surpassé le travail d'équipe selon les observations des entraîneurs, les Soulangeois ont concédé la victoire par la marque de 6-1.

La gardienne Mélodie Benoit a tout de même effectué 30 arrêts. L'unique but des M14 est venu du bâton de Mathéo Charlebois.

Par la suite, les M13 D1R étaient à Châteauguay pour affronter l'école secondaire Louis-Philippe-Paré. Dans un match très convaincant des deux côtés de la patinoire, les Pionniers l'ont emporté par la marque de 3-1. Le gardien Liam Lévesque (24 arrêts) et le défenseur Xavier St-Amour (1B-0P) ont reçu les honneurs du Joueur défensif et offensif du match.

Enfin, les M15 D1R se déplaçaient à St-Constant pour y affronter l'École secondaire Jacques-Leber. Après deux bonnes périodes et avec un score de 4-3 au tableau, les Pionniers ont manqué de discipline en 3ᵉ période pour finalement s'incliner par la marque de 8-4. Lambert Genesse (1B-1P) a mené l'attaque des siens avec 2 points.

Source: page Facebook Pionniers de l'école secondaire Soulanges