Nous joindre
Publicité
Sports et loisirs

Ce dimanche 18 octobre

La Grande marche du Défi Pierre Lavoie au parc nature les Forestiers

Une publication Néomédia
Marche
Photo: Courtoisie site Internet Ville de Saint-Lazare

La Grande marche se tiendra pour une 12ᵉ édition dans plus de 120 villes partout au Québec, dont à Saint-Lazare, le dimanche 18 octobre. Cet événement rassembleur invite les Québécois à bouger ensemble afin de mettre de l’avant l’importance de l’activité physique dans le maintien d’une bonne santé et la prévention de plusieurs maladies. 

L'activité se tiendra au Parc nature les Forestiers de Saint-Lazare et elle est ouverte à tous, résidents ou non-résidents. Les participants sont invités à chausser leur espadrille et à apporter leur bouteille d'eau. Une collation sera offerte sur place. Trois parcours sont proposés aux intéressés, soit 1 km, 5 km et 8 km. 

L'échauffement se tiendra à 9 h 50 et le départ sera donné sur le coup de 10 h. L'inscription est obligatoire en ligne  jusqu'au dimanche 18 octobre. Pour infos:  450 424-8000, poste 220 ou par courriel au: receptionloisirs@ville.saint-lazare.qc.ca
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux défaites et une victoire pour les Pionniers de Soulanges
Sports et loisirsPublié à 10h00

Deux défaites et une victoire pour les Pionniers de Soulanges

Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges M14 D3, M13 D1R et M15 D1R étaient en action ce mercredi 14 octobre. Deux des trois formations se sont inclinées devant leurs adversaires, alors qu'une a triomphé.  Les M14 D3 étaient à Vaudreuil pour y affronter les Citadins de l'École secondaire de la Cité-des-Jeunes. Dans un match où ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Une victoire convaincante de 6 à 2 des Pionniers de Soulanges
Sports et loisirsPublié hier à 12h00

Une victoire convaincante de 6 à 2 des Pionniers de Soulanges

Les Pionniers de Soulanges M15 D3 étaient en action ce mardi 13 octobre alors que le Collège de Montréal était en visite au Centre sportif Soulanges.   Dans une performance égale de toute l'équipe, la formation locale l'a emporté par la marque de  6 à 2. L'entraîneur-chef Jean Bakhache était satisfait de son équipe, mais se gardait ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon