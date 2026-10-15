La Grande marche du Défi Pierre Lavoie au parc nature les Forestiers

La Grande marche se tiendra pour une 12ᵉ édition dans plus de 120 villes partout au Québec, dont à Saint-Lazare, le dimanche 18 octobre. Cet événement rassembleur invite les Québécois à bouger ensemble afin de mettre de l’avant l’importance de l’activité physique dans le maintien d’une bonne santé et la prévention de plusieurs maladies.

L'activité se tiendra au Parc nature les Forestiers de Saint-Lazare et elle est ouverte à tous, résidents ou non-résidents. Les participants sont invités à chausser leur espadrille et à apporter leur bouteille d'eau. Une collation sera offerte sur place. Trois parcours sont proposés aux intéressés, soit 1 km, 5 km et 8 km.

L'échauffement se tiendra à 9 h 50 et le départ sera donné sur le coup de 10 h. L'inscription est obligatoire en ligne jusqu'au dimanche 18 octobre. Pour infos: 450 424-8000, poste 220 ou par courriel au: receptionloisirs@ville.saint-lazare.qc.ca.

