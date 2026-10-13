M13 D1R
Un gain à la suite d'un match à sens unique des Pionniers de Soulanges
Les Pionniers M13 D1R étaient en action samedi le 10 octobre alors que l'École secondaire Mgr-A.M.-Parent de St-Hubert était de passage au Centre sportif Soulanges de Saint-Polycarpe.
Dans un match à sens unique, les Pionniers ont totalement dominé la rencontre pour finalement gagner par la marque de 8-0. Liam Garceau a obtenu le titre du Joueur défensif du match. De son coté, Zack Truman a reçu le titre pour sa prestation offensive.
Le gardien Liam Lévesque a connu une bonne journée de travail en allant chercher le blanchissage. L'attaquant Manoé Goudreau (2B-1P) a mené l'attaque des siens avec 3 points. Le défenseur Rafael Carrière (1B-1P) a aussi connu un excellent match avec 2 points.
Les M13D1R se retrouvent donc avec une fiche de 2-1 après 3 matchs et joueront leur prochaine rencontre mercredi alors qu'ils seront à Chateauguay pour y affronter l'École Louis-Philippe-Paré.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une équipe de hockey mineur de L'Île-Perrot soutenue par Rona
RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant plus de 425 magasins corporatifs et affiliés, a dévoilé récemment les 150 équipes de hockey mineur sélectionnées dans le cadre de la troisième édition du programme Les Recrues RONA. Parmi elles, on retrouve Les Riverains M11 de ...LIRE LA SUITE
Patin et hockey libre les dimanches d'automne à Saint-Polycarpe
Les citoyens de Saint-Polycarpe et des environs sont invités cet automne à chausser leurs patins chaque dimanche pour profiter, en alternance, de séances de patinage libre ou de hockey libre. Ce rendez-vous se tiendra sur la glace du Centre sportif Soulanges. À tour de rôle, le dimanche de 18 h à 19 h 30, les intéressés pourront pratiquer ...LIRE LA SUITE
Une défaite pour commencer la saison des Pionniers M15 D3
Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges évoluant au niveau M15 D3 débutaient leur saison ce mardi 6 octobre alors que le Collège Charles-Lemoyne était en visite au Centre sportif Soulanges de Saint-Polycarpe. Le manque d’énergie, d’exécution et l'absence de deux joueurs clés ont fait mal à la formation sportive selon le ...LIRE LA SUITE