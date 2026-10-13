Un gain à la suite d'un match à sens unique des Pionniers de Soulanges

Les Pionniers M13 D1R étaient en action samedi le 10 octobre alors que l'École secondaire Mgr-A.M.-Parent de St-Hubert était de passage au Centre sportif Soulanges de Saint-Polycarpe.

Dans un match à sens unique, les Pionniers ont totalement dominé la rencontre pour finalement gagner par la marque de 8-0. Liam Garceau a obtenu le titre du Joueur défensif du match. De son coté, Zack Truman a reçu le titre pour sa prestation offensive.

Le gardien Liam Lévesque a connu une bonne journée de travail en allant chercher le blanchissage. L'attaquant Manoé Goudreau (2B-1P) a mené l'attaque des siens avec 3 points. Le défenseur Rafael Carrière (1B-1P) a aussi connu un excellent match avec 2 points.

Les M13D1R se retrouvent donc avec une fiche de 2-1 après 3 matchs et joueront leur prochaine rencontre mercredi alors qu'ils seront à Chateauguay pour y affronter l'École Louis-Philippe-Paré.