Une victoire convaincante de 6 à 2 des Pionniers de Soulanges

Florence Campeau à gauche a joué un très fort match, notamment en désavantage numérique inscrivant un but avec un tirs foudroyant

Les Pionniers de Soulanges M15 D3 étaient en action ce mardi 13 octobre alors que le Collège de Montréal était en visite au Centre sportif Soulanges. Dans une performance égale de toute l'équipe, la formation locale l'a emporté par la marque de 6 à 2.

L'entraîneur-chef Jean Bakhache était satisfait de son équipe, mais se gardait en réserve quelques points à améliorer. « Nous avons connu un très bon match en général, mais nous avons encore du travail à faire pour éviter les revirements en zone adverse et sur notre engagement lorsqu'il y a des rebonds offerts par les gardiens adverses. »

Florence Campeau a joué un très fort match, notamment en désavantage numérique inscrivant un but avec un tirs foudroyant. Les autres marqueurs pour Soulanges ont été Lucas Martinez avec 1B 1P, Malik Tremblay 1B 2P, Noah Laforce 1B 1P, Charlie Rose McSween 1B et Félix Denis 1B.

Après plusieurs victoires comme joueur, Adrien Poirier obtient une première victoire comme entraîneur-adjoint.

Source: page Facebook des Pionniers de l'école secondaire Soulanges