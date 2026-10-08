Une défaite pour commencer la saison des Pionniers M15 D3

Par la marque de 4 à 1

Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges évoluant au niveau M15 D3 débutaient leur saison ce mardi 6 octobre alors que le Collège Charles-Lemoyne était en visite au Centre sportif Soulanges de Saint-Polycarpe.

Le manque d’énergie, d’exécution et l'absence de deux joueurs clés ont fait mal à la formation sportive selon le personnel entraîneur. L'équipe s'est inclinée par la marque de 4 à 1.

« C’était notre premier match, on savait que ça ne serait pas facile et nous allons travailler fort pour revenir en force vendredi après-midi », disait l'entraîneur-chef Jean Bakhache.

Malgré le pointage, le gardien Olivier Bray a effectué plusieurs bons arrêts. Pour sa part, Noah Laforce a été solide défensivement, méritant le titre de Joueur du match. Mikael Otis a été l'unique marqueur des siens.

Les M15 D3 joueront leur prochain match ce vendredi 9 octobre alors que le Collège Reine-Marie sera en visite à Soulanges.

Source: page Facebook Pionniers de l'école secondaire Soulanges