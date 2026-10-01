Au terme du premier match dans leur nouvelle division
Une défaite de 6 à 0 pour les Pionniers de Soulanges
Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges évoluant au niveau M15 D1R débutaient leurs activités dans les dernières heures dans leur division. En direct du Centre sportif Soulanges, ils recevaient l'équipe du Collège Charles-Lemoyne de Longueuil.
La troupe de Vincent Lemieux a connu une bonne première période. En suivant le plan de match, les Pionniers ont réussi à garder le pointage de 0-0.
La 2ᵉ période a toutefois été beaucoup plus difficile, estime-t-on. « L’indiscipline nous a coûté très cher. « On a ainsi perdu notre momentum et, par le fait même, nous n’appliquions plus notre plan de match», disait l'entraîneur-chef après avoir vu son adversaire prendre une confortable avance de 5 à 0.
En 3ᵉ période, après un retour au vestiaire et quelques ajustements, les Pionniers sont revenus à la base, créant ainsi plusieurs bonnes chances de marquer et donnant une bonne adversité aux visiteurs. Malgré cela, la troupe s'est inclinée par la marque de 6-0. En dépit du pointage final, les Pionniers soulignent la bonne performance du gardien Jacob Cliche qui a tenu son équipe tout au long de la partie en recevant 40 lancers.
Source: page Facebook Pionniers de l'école secondaire Soulanges
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