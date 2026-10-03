La FQCCL lance la campagne « Bouger, c’est pas une corvée »

Alors qu’un Québécois sur trois est qualifié de sédentaire et que l'adulte moyen passe près de 10 heures par jour assis, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) annonce le lancement provincial de sa toute nouvelle campagne « Bouger, c’est pas une corvée ».

Financée par le ministère de l’Éducation dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035, cette initiative nationale vise à inciter la population peu ou pas active à découvrir le plaisir de bouger au quotidien. Par cette offensive, la FQCCL positionne les centres communautaires de loisir comme la solution de proximité idéale : des espaces bienveillants, inclusifs et abordables pour aider chaque citoyen à sortir de la sédentarité



S’attaquer aux vraies barrières, une par une « Bouger, c'est pas une corvée » adopte une démarche bienveillante et accessible. La FQCCL part du constat que l’inactivité physique n’est pas un manque de volonté individuelle, mais un enjeu global de santé publique et d’équité sociale.



La campagne cible directement les six principaux freins qui empêchent la population de passer à l’action : la solitude, le manque d’argent, le manque de temps, la douleur, l’absence de plaisir et la peur du jugement.



« Pour les gens peu ou pas actifs, les approches sportives traditionnelles peuvent être intimidantes ou inaccessibles », souligne Mme Mélanie Sanschagrin, directrice générale de la FQCCL. « Avec “Bouger, c’est pas une corvée”, nous voulons briser ces tabous. L'objectif n'est pas de viser l'entraînement intensif ou la performance athlétique, mais simplement d'intégrer le mouvement dans son quotidien, à son rythme, par le jeu, la détente et la convivialité. »



Le loisir communautaire : un pilier de la prévention en santé de proximité

Alors que la prévention en santé et la lutte contre l'isolement social s'imposent comme des priorités de société collectives, la FQCCL rappelle que les infrastructures de proximité jouent un rôle déterminant. Avec un réseau de 89 centres communautaires de loisir (CCL) répartis partout au Québec, la FQCCL offre des environnements inclusifs, chaleureux et abordables qui répondent directement aux besoins des communautés.



« Les centres communautaires de loisir sont des leviers majeurs de la prévention en santé au Québec », poursuit Mme Sanschagrin. « Ils permettent de faire tomber les barrières économiques, sociales et psychologiques en offrant des espaces accueillants où chacun a sa place, peu importe sa condition physique ou son budget. »



La population est invitée à découvrir la campagne et à explorer l'offre d'activités proposée par leur centre communautaire local en visitant le site Web de la FQCCL.

