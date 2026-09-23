50e édition du Championnat d'équitation western du Québec
La délégation du Sud-Ouest met la main sur le bronze
Du 17 au 20 septembre avait lieu la 50ᵉ édition du Championnat d'équitation western du Québec au Centre multifonctionnel Richardson de Sorel-Tracy. Si plusieurs régions de la province y ont envoyé d'excellents cavaliers, le Sud-Ouest a su se démarquer du lot. La délégation d'ici a conclu son parcours au troisième rang du classement cumulatif.
Cette performance a notamment permis au Sud-Ouest de mettre la main sur le trophée Normand Caron, remis à l’équipe ayant connu la meilleure progression au classement depuis l’édition précédente.
Plusieurs cavalières de la région se sont également distinguées en individuel. Ellie Melcher a décroché le titre de Meilleur cavalier de Reining Débutant, tandis que Lexie Loiselle s'est imposée chez les 13 ans et moins dans la même discipline. Doublement couronnée, Aileen Ferland, de Saint-Lin–Laurentides, a quant à elle remporté les titres de Meilleur cavalier de Reining 14-18 ans et de Meilleur cavalier en épreuve de ranch 14-18 ans.
Ces résultats viennent couronner une excellente édition pour le Sud-Ouest. La troisième place au classement cumulatif, jumelée à l’obtention du trophée Normand Caron, témoigne de la progression de la délégation et des performances réalisées par ses représentants tout au long du week-end.
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