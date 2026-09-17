Patin et hockey libre les dimanches d'automne à Saint-Polycarpe

Les citoyens de Saint-Polycarpe et des environs sont invités cet automne à chausser leurs patins chaque dimanche pour profiter, en alternance, de séances de patinage libre ou de hockey libre. Ce rendez-vous se tiendra sur la glace du Centre sportif Soulanges.

À tour de rôle, le dimanche de 18 h à 19 h 30, les intéressés pourront pratiquer le patin libre et le hockey libre respectivement aux dates suivantes:

- 27 septembre;

- 11 octobre;

- 25 octobre;

- 8 novembre;

- 22 novembre;

- 6 décembre;

- 20 décembre.

Hockey libre:

- 20 septembre;

- 4 octobre;

- 18 octobre;

- 1er novembre;

- 15 novembre;

- 29 novembre;

- 13 décembre;

- 27 décembre.

L'activité est réservée aux résidents du territoire de Soulanges. Un maximum de 50 personnes est autorisé sur la patinoire.