Centre sportif Soulanges
Patin et hockey libre les dimanches d'automne à Saint-Polycarpe
Les citoyens de Saint-Polycarpe et des environs sont invités cet automne à chausser leurs patins chaque dimanche pour profiter, en alternance, de séances de patinage libre ou de hockey libre. Ce rendez-vous se tiendra sur la glace du Centre sportif Soulanges.
À tour de rôle, le dimanche de 18 h à 19 h 30, les intéressés pourront pratiquer le patin libre et le hockey libre respectivement aux dates suivantes:
- 27 septembre;
- 11 octobre;
- 25 octobre;
- 8 novembre;
- 22 novembre;
- 6 décembre;
- 20 décembre.
Hockey libre:
- 20 septembre;
- 4 octobre;
- 18 octobre;
- 1er novembre;
- 15 novembre;
- 29 novembre;
- 13 décembre;
- 27 décembre.
L'activité est réservée aux résidents du territoire de Soulanges. Un maximum de 50 personnes est autorisé sur la patinoire.
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