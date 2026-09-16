Une victoire et une défaite pour les Pionniers de Soulanges

Les Pionniers M15 D3 jouaient un premier match présaison le 11 septembre dernier, alors que le coriace programme de Westwood High School était en visite au Centre sportif Soulanges.

« Malgré un groupe de bons joueurs et joueuses, créer une chimie en un court laps de temps n'est pas un défi facile», disait l'entraîneur-chef Jean Bakhache.

Toutefois, grâce à une belle performance du gardien Olivier Bray, qui s’est mérité le joueur du match avec 16 arrêts, dont 15 dans les deux premières périodes. À cela s'ajoutent les buts de Luca Martinez et Henrik Fournier, les Pionniers l’ont remporté par la marque de 2-0.

Noah Laforce a été élu Joueur du match. Selon son entraîneur, il a démontré le plus de persévérance avec un super match dans les deux sens de la patinoire.

Malgré l'arrivée d'une deuxième équipe au niveau M15, l'équipe M15 D3 des Pionniers sera à nouveau à surveiller pour la saison 26-27.

Le lendemain, soit le 12 septembre, c'était au tour des M14 D3 de débuter leur calendrier présaison alors que Westwood High School était en visite au Centre sportif Soulanges.

Dans un match très serré tout au long des 60 minutes, les locaux se sont malheureusement inclinés par la marque de 4-0. Les visiteurs ont connu un bon match, mais ont surtout fait preuve de beaucoup d'opportunisme. Malgré le résultat, les gardiens Mélodie Benoit et Logan Bernard ont tous deux connu un fort match.