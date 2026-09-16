Une fin de semaine d'ouverture en deux temps pour les Braves

Les Braves de Valleyfield disputaient leurs deux premiers matchs officiels de la saison 2026-2027 dans le circuit de hockey junior AAA du Québec. Si les hommes de l'entraîneur Charron se sont sauvés avec la victoire en lever de rideau le 11 septembre dernier, ils ont courbé l'échine le samedi 13 septembre.

La première partie des Braves a débuté par le son retentissant de deux poteaux frappés de plein fouet par la rondelle lors de la même séquence. Il s'agissait là d'un présage approprié pour le reste d'une joute qui fut chaudement disputée.

C'est d'abord les visiteurs, l'Everest de la Côte-du-Sud, qui ouvrent la marque grâce à un lancer frappé de Xavier Fournier qui a profité d’une mêlée devant le gardien Benjamin Tremblay pour inscrire le premier but de la saison.

Les Campivallensiens n’ont pas raté leur rentrée devant leurs partisans pour autant: Moins de deux minutes plus tard, le capitaine Samuel Fréchette ramène les deux équipes à la case départ avec un but digne des faits saillants de la semaine.

En fin de première période, l'Everest profite d'une supériorité numérique pour reprendre les devants. À la mi-parcours, Zachary Roussy parvient néanmoins à déjouer le gardien pour recréer l'égalité. Même après la prolongation, l'impasse persiste et les deux formations se dirigent vers les tirs de barrage.

Les Braves sont les premiers à trouver le fond du filet et le gardien parvient à tenir le coup. Ils l'emportent finalement après quatre rondes de tir grâce au travail de Tremblay et à des buts de Noah Cziment et de Samuel Dion. Valleyfield s'empare d'un premier gain par la marque de 3 à 2. Une rentrée réussie pour les Braves, qui ont démontré caractère, intensité et détermination pour amorcer leur saison du bon pied.

Laisser filer une avance de deux buts

Les Braves étaient de retour sur la glace samedi après-midi pour un deuxième match en autant de jours. Cette fois-ci, c'est à Pierrefonds que ça se passe pour un duel les opposant au Phoenix de Montréal.

Si la première confrontation de la saison fut serrée du début à la fin, ce fut la même chose lors du deuxième affrontement. Pourtant, les Braves n'ont pas eu à rattraper de déficit: à un certain point dans la rencontre, les Campivallensiens menaient même par deux filets.

Riley Pawsey a d’abord inscrit son premier filet de la saison, avant que Samuel Roy ne double l’avance 63 secondes plus tard en avantage numérique. C'est donc rapidement 2-0 pour l'équipe de notre région.

En tout, six buts sont inscrits dans le premier vingt puisque le Phoenix a redoublé d'efforts pour réduire l'écart. L’ancien Brave, Raphaël Wright, est ensuite venu hanter son ancienne équipe en créant l’égalité en supériorité numérique. C'est donc 3-3.

Le premier engagement à caractère plutôt offensif a laissé place à une deuxième période défensive. Il faudra attendre au troisième vingt pour connaitre l'issue de la partie. Cédric Bettan porte ultimement le coup de grâce aux Braves qui doivent s'avouer vaincus 4 à 3.

Les protégés de l'entraineur Charron auront pour mission de renouer avec la victoire le dimanche 18 septembre prochain puisque l'énergie de Laval HC sera en ville, plus précisément à l'aréna de Salaberry.