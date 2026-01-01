Un bon début de saison pour les Braves de Valleyfield

Une victoire plus que convaincante et une défaite malgré un festival offensif, voilà comment on peut décrire la fin de semaine des Braves de Valleyfield. La formation dirigée par Jean-Daniel Charron débutait sa saison en affrontant L'Énergie de Laval dans deux matchs aller-retour.

Les Braves ont donné le ton à leur calendrier préparatoire vendredi soir en signant une éclatante victoire de 10-0 aux dépens de l’Énergie de Laval HC.

Pour ce premier duel entre les deux formations en matchs préparatoires, les Braves ont rapidement imposé leur rythme, dirigeant pas moins de 45 tirs vers le filet adverse.

Le nouveau venu Marc-Alan Jr Araujo s’est particulièrement illustré à son premier match avec les Braves, inscrivant trois buts. Son coéquipier Samuel Dion a quant à lui été au cœur de l’attaque, récoltant pas moins de six mentions d’aide.

Le vétéran Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi semblait avoir des ailes sur la patinoire. Il a notamment marqué deux buts en seulement 17 secondes, ajoutant une étincelle supplémentaire à une soirée déjà fort productive pour les Braves.

Justin Gallant n’a pas été en reste, complétant lui aussi son tour du chapeau en plus d’ajouter une mention d’aide.

Bien que le résultat demeure sans véritable incidence au classement puisque les deux équipes sont toujours en période préparatoire, la performance des Braves envoie néanmoins un message clair : la formation entend être prête dès le début de la saison.

Les Braves auront d’ailleurs l’occasion de poursuivre leur préparation dès dimanche après-midi, alors que les deux formations croiseront de nouveau le fer, cette fois au Colisée Laval.

Une défaite par la marque de 8 à 6

Les Braves de Valleyfield ont connu une soirée offensive bien remplie face à l’Énergie de Laval HC, dimanche, même s’ils ont finalement dû s’avouer vaincus dans ce deuxième duel préparatoire entre les deux formations en 3 jours.

Après avoir remporté haut la main le premier affrontement vendredi soir à l’aréna Salaberry, les Braves ont cette fois vu les Lavallois prendre rapidement les devants. L’Énergie a frappé deux fois en seulement 50 secondes en début de rencontre, imposant rapidement le rythme.

Les Braves n’ont toutefois jamais abandonné et ont continué de créer des occasions en territoire offensif.

Brodeur mène l’attaque

Léo Brodeur s’est particulièrement illustré du côté de Valleyfield, inscrivant deux buts dans la rencontre. Son rendement offensif aura permis aux Braves de rester menaçants tout au long de la partie. Raphael Wright a lui aussi connu une excellente rencontre amassant 2 points dont un but en avantage numérique qui portait la marque à 8-5.

Les unités spéciales ont également connu une soirée productive. Valleyfield a obtenu 10 avantages numériques et en a profité à quatre reprises. Au total, sept des 14 buts marqués dans la rencontre l’ont été alors qu’une équipe évoluait avec un joueur supplémentaire.

Cette efficacité en avantage numérique constitue certainement l’un des éléments positifs à retenir pour les Braves, qui continuent de bâtir leurs automatismes à l’approche de la saison régulière.

41 tirs dirigés vers le filet lavallois

Les Braves ont également généré beaucoup de pression offensive, dirigeant 41 tirs vers le filet de l’Énergie de Laval HC. Malgré plusieurs bonnes occasions, ils ont été incapables de compléter leur remontée.

La prochaine joute des Braves sera disputée le vendredi 4 septembre alors que le Phoenix de Montréal sera de passage à l’aréna Salaberry pour le dernier affrontement du calendrier préparatoire des Braves.