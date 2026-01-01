Des entraves à prévoir à Coteau-du-Lac le 29 août

Le Club Soccer Soulanges tiendra le Festival Soccer Soulanges le samedi 29 août au parc Henri-Paul-Desforges. Plus de 1 000 participants sont attendus sur le site à l’occasion de cet événement.

Afin de faciliter la circulation et d’assurer la sécurité des participants et des résidents, des interdictions de stationner seront en vigueur sur certaines rues à proximité du parc.

Interdiction de stationner des deux côtés :

- Chemin du Fleuve, entre le 224 et le 266 inclusivement.

Interdiction de stationner d’un seul côté (côté des bornes d’incendie) :

- Rue des Abeilles, entre le 140 et le 94;

- Rue Bourbonnais, entre le 58 et le 40;

- Rue Quinlan, entre le 20 et le 48;

- Rue des Merles, entre le 20 et le 52;

- Rue des Colibris, entre le 27 et le 21;

- Rue Leduc, entre le 32 et le 62 ainsi qu’entre le 77 et le 111;

- Rue des Prés, entre le 26 et le 38.

Une navette pour faciliter les déplacements

Une navette sera également en fonction entre le parc Henri-Paul-Desforges et le Centre communautaire Wilson afin de faciliter le transport des participants et de réduire la circulation automobile dans le secteur.

Les résidents et les participants seront invités à respecter la signalisation en place et à prévoir leurs déplacements en conséquence.