Un Coteaulacois s'empare du 36e rang mondial en BMX

De retour du Championnat du monde de BMX qui se tenait à Brisbane en Australie, Justin Lafleur, athlète de Coteau-du-Lac peut dire mission accomplie. Le jeune homme avait pour objectif, avant de s’envoler au pays des kangourous, d’atteindre les huitièmes de finale, ce qu’il a réussi.

« Je ne savais pas, mais là-bas, c’est l’hiver. C’était parfait au final, car la température n’était ni trop froide, ni trop chaude. Il n’y avait pas de vent non plus. Les conditions étaient bonnes, ce qui m’a permis d’atteindre les huitièmes de finale. Une erreur m’a coûté une place en demi-finales. Même si j’ai atteint mon objectif personnel, c’est sûr que j’aurais bien voulu aller plus loin. C’est une belle amélioration par rapport à l’an passé », explique-t-il au bout du fil.

Au terme de son aventure au Championnat du monde, Justin occupe le 36e rang mondial dans sa catégorie. En plus d’avoir pris part à sa compétition sportive, Justin et ses coéquipiers, Thalie Fournier et Noah Rema, ont aussi fait du tourisme.

« On est restés là-bas deux semaines. Le décalage horaire est de 14 h de plus par rapport à ici. Après deux trois jours, nous étions habitués. Pour s'y rendre, il faut prendre un vol de 13 heures. Cette fois-ci, comme je partais sans parents, j’ai dû gérer mes propres affaires. Heureusement, tout a bien été. »

La première semaine, le trio s’est rendu sur la côte nord de l’Australie pour visiter des plages qualifiées comme le paradis des surfers. « Notre hôtel était situé près de la plage et on pouvait y marcher. C’est très beau. »

Que retient-il de son passage en Australie? Deux choses. « Là-bas, c’est quelque chose sur les routes, car on conduit à droite. Ça amène son lot de défis. Sinon, il y a beaucoup de serpents et d’araignées et on doit faire preuve de prudence. Ils en ont trouvé dans la tente des coureurs Australiens. On s’est fait avertir là-bas que si on voyait des serpents, il fallait aller chercher un membre du personnel. »

Le Championnat canadien avant le retour en classe

De retour chez lui à Coteau-du-Lac, le jeune homme ne bénéficiera pas d’un grand repos avant de reprendre le chemin de l’école. En effet, il participera prochainement au Championnat canadien de BMX qui prendra place en Alberta cette année. « Mon objectif est de grimper sur le podium », confie-t-il.

À la fin août, Justin délaissera son vélo pour entamer son secondaire 4.