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À moins de deux semaines de l'événement

L’encan bénéfice du Tournoi de golf de Saint-Zotique est maintenant ouvert

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17 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

À moins de deux semaines de sa première édition, le Tournoi de golf de Saint-Zotique lance officiellement son encan bénéfice en ligne, qui permet dès maintenant à la population de miser sur plusieurs dizaines de lots tout en soutenant trois organismes de la région.

Souvenirs sportifs et objets autographiés, cartes-cadeaux, articles de golf, bijoux et accessoires, forfaits et plusieurs autres surprises figurent parmi les lots proposés. Certains prix atteignent une valeur de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de dollars.

Les profits de l’encan, tout comme ceux du tournoi, contribueront aux sommes qui seront remises à trois organismes qui œuvrent directement auprès des familles et des aînés du territoire, soit la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges, le Centre d’action bénévole de Soulanges et le Club des Aînés du Lac Saint-François.

L’encan permet ainsi à ceux qui ne pourront pas être présents sur le parcours de participer eux aussi à la mobilisation et de contribuer à la réussite de cette première édition.

Derniers jours pour s’inscrire au tournoi

Le tournoi aura lieu le vendredi 28 août 2026 au Club de golf St-Zotique, sous la présidence d’honneur du maire de Saint-Zotique, Jean-Pierre Daoust.

Les personnes qui souhaitent participer au tournoi disposent toutefois de quelques jours seulement pour confirmer leur présence. Les inscriptions prendront fin le jeudi 20 août au soir.

« J’invite les golfeurs, les citoyens et les gens d’affaires de la région à se joindre à nous pour cette première édition. Il reste encore quelques jours pour s’inscrire, jusqu’au jeudi 20 août, et chaque participation nous aidera à remettre le plus possible aux organismes bénéficiaires », souligne Jean-Pierre Daoust, maire de Saint-Zotique et président d’honneur du tournoi.

Pour s'inscrire, on peut cliquer sur ce lien. Pour miser sur l'un des prix de l'encan, on peut cliquer ici. Les personnes qui ne participent pas au tournoi peuvent également contribuer en misant sur les lots offerts à l’encan.

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