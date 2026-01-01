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Activités sportives offertes au Centre sportif Soulanges

Période d'inscriptions en cours pour plusieurs clubs de la région

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17 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La rentrée scolaire approche à grands pas, tout comme les saisons respectives de certains clubs sportifs de Soulanges. La période d'inscriptions est d'ailleurs en cours pour plusieurs activités offertes au sein même du Centre sportif Soulanges en vue de la campagne 2026-2027 qui débutera sous peu.

Les familles intéressées peuvent d'ores et déjà inscrire leur ou leurs enfants à des activités d’initiation au patin et de patinage artistique organisées par le Club de patinage artistique (CPA) Soulanges, au hockey civil avec l’Association hockey mineur Soulanges (AHMS), au hockey scolaire avec les Pionniers de l’École secondaire Soulanges ainsi qu’à la ringuette civile avec l’Association de ringuette 4 Cités.

Les organismes concernés invitent donc les citoyens à consulter leur page Facebook respective pour connaître les modalités d’inscription, les détails de leur programmation ainsi que les frais liés à chaque discipline et niveau de compétition.

Notons que le Fonds d’inclusion à la pratique sportive soulangeoise est de nouveau accessible aux foyers admissibles. Cette aide financière vise à favoriser l’accès des jeunes à la pratique sportive dans les installations régionales. Les familles souhaitant faire une demande peuvent consulter la page consacrée au fonds sur le site du Centre sportif Soulanges.

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