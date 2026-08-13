Sortie sur l'eau
Découvrir et s'instruire sur le Canal de Soulanges en kayak
Les amoureux d'histoire et de sports estivaux tels que le kayak et la planche à pagaie sont invités à découvrir le Canal de Soulanges autrement. Au cours de l’ArchéoTour prévu le samedi 15 août prochain, il sera possible de naviguer sur eaux calmes du canal tout en découvrant son riche passé historique et archéologique.
La sortie sur l'eau se tiendra de 9 h à midi trente et le point de départ se fera du Parc Paul Stevenson situé sur le chemin St-Emmanuel, Coteau-du-Lac.
Au cours de cette sortie, les guides spécialisés accompagneront et partageront avec les participants, tout au long de leur balade en kayak sur les eaux tranquilles du canal, des informations sur celui-ci. Des visites de différents sites, tels que des écluses historiques et des vestiges d’anciennes structures, sont prévues. Des ateliers interactifs sur l’archéologie et la recherche historique font également partie de cette aventure unique.
C’est sera un moment incroyable pour en apprendre plus sur le patrimoine culturel et naturel de la région.
Voici quelques sujets qui seront abordés :
-Les raisons de la construction du canal de Soulanges ainsi que l’opposition face à ce projet;
-Les enjeux de construction;
-Les 5 écluses et les ponts tournants;
-L’électrification du canal de Soulanges;
-La fermeture du canal ainsi que les raisons justifiant cette fermeture;
Tarifs de location (inclus l’entrée pour l’activité):
- Combo 1: Kayak simple ou Planche à pagaie | 15$ + tx
- Combo 2 : Kayak double | 20$ + tx
- Combo 3 : Entrée pour l’activité avec embarcation personnelle | 5$ + tx
Pour vivre l’aventure, il suffit de réserver sa place en écrivant au: info@canaldesoulanges.ca
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