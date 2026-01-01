Bioblitz à Rigaud: collaboration entre les citoyens et des experts

La Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud s'allie avec Crivert, un organisme à but non lucratif basé à Salaberry-de-Valleyfield créé avec l'objectif clair de mobiliser les citoyens du Suroît face à divers enjeux environnementaux locaux, pour l'organisation d'un Bioblitz qui aura lieu le dimanche 30 août à Rigaud. Toute la population des environs à cet événement gratuit.

Bien que l'activité soit gratuite, les organisateurs demandent aux gens intéressés de s'inscrire en suivant ce lien. Cette activité scientifique participative permettra aux experts de collaborer avec les citoyens pour faire l'inventaire des espèces animales et végétales. Le Bioblitz s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants ayant l'âge de suivre des consignes simples pour respecter l'environnement.

La journée se tiendra sur un terrain de la Fiducie près du 350 chemin de la Montée-Neuve, soit tout près du stationnement P7 des sentiers de l'Escapade, entre 9 h et 12 h. Des biologistes pour guider et répondre aux questions de quiconque.

Pour réaliser l'inventaire des espèces naturelles, l'utilisation d'un téléphone cellulaire est recommandée puisque iNaturalist devra être téléchargée. Cette application permet d'identifier les plantes, les animaux ainsi que les champignons et contribue donc à dresser un atlas vivant du territoire.

Un appareil photo peut aussi être utilisé, mais les photos devront tout de même être téléversées vers l'app suite à l'activité.

Il est recommandé de porter des vêtements longs et de se munir d'une lotion chasse-moustiques, de crème solaire, d'un chapeau, d'une loupe, de jumelles, d'un carnet de notes, d'eau et d'une collation.

En cas d'orage violent, l'activité pourrait être annulée.