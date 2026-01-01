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L'objectif: bâtir une nouvelle piste d’athlétisme dans la région

Une 11ᵉ édition pour la course Bryan Liew à Saint-Lazare

durée 12h00
10 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Plus de 300 athlètes, qu'ils soient petits ou grands, sont attendus au parc Westwood de Saint-Lazare le dimanche 23 août prochain à l’occasion de la 11ᵉ édition de la Course Bryan Liew. Rappelons que tous les profits engendrés par la vente de billets iront à la fondation de M. Liew, un homme particulièrement engagé de sa communauté.

À terme, l'argent amassé servira à la construction d'une nouvelle infrastructure sportive dans la région, soit une piste d'athlétisme synthétique extérieure dans la région.  La Fondation Bryan Liew, créée par les organisateurs de la course, Claudia Wagner et Patrick Lepage, de même que par Mme Elizabeth Harder, a pour but de promouvoir le sport amateur auprès de la population de Vaudreuil-Soulanges. 

« Le but ultime est d’amasser suffisamment de fonds pour favoriser la construction d’une piste d’athlétisme synthétique extérieure dans la région », rapporte Patrick Lepage. « Les coûts d’une telle installation sont grands, mais en ayant un certain montant d’argent, nous aurons plus de chances d’aller de l’avant avec ce projet », ajoute-t-il.

Si l'événement a encore une fois été organisé par Patrick Lepage et Claudia Wagner, il ne serait pas possible d'en assurer le bon déroulement sans la présence de 45 bénévoles tout aussi passionnés.

Au fil des ans, la course Bryan Liew rassemble de plus en plus de coureurs aguerris et débutants sur son parcours. Au même titre que d'autres défis sportifs du même genre, cette course s’inscrit comme un incontournable de la région. 

« Nous sommes fébriles à l’approche de la 11ᵉ édition […] Cette course est bien plus qu’une compétition sportive, c’est aussi une fête familiale et communautaire », déclare Patrick Lepage, coorganisateur de l’événement. 

Une ambiance festive, assurée par le cornemuseur professionnel Graham Batty, sera de la partie. Une station tatoo sera également mise en place pour les plus jeunes. D'ailleurs, les courses se déroulent le matin, les participants pourront donc joindre les activités du FestiOuest qui elles débutent à 11 h 00.

Les différentes courses s’échelonneront tout au long de la matinée. Le départ du 10 km est prévu à 9 h, suivi de celui du 5 km à 9 h 15. La remise des médailles pour ces deux épreuves aura lieu à 10 h 15.

Les plus jeunes prendront ensuite le départ du 2 km à 10 h 40, de la course 1 km enfants à 11 h, puis du 400 mètres des Bouts de chou à 11 h 15. La remise des médailles des épreuves de 1 km et de 2 km est prévue à 11 h 30.

La population est invitée à venir courir, marcher ou encourager les participants. Les poussettes pour enfants sont acceptées à la condition de débuter la course à la fin du peloton. Les inscriptions peuvent se faire en ligne jusqu’au vendredi 21 août à 17 h 00 à l’adresse coursebryanliew.com. Comme c'est souvent le cas, il est d'autant plus possible de s’inscrire sur place le jour de l'événement et ce, dès 8 h 00.

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