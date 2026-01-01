La Fondation de la Cité-des-Jeunes appuie les Citadins

La Fondation de la Cité-des-Jeunes confirme son soutien à la campagne de financement du programme de football des Citadins, menée en collaboration avec l’équipe-école. Dans le cadre de cette initiative, la Fondation a le mandat de récolter une partie du financement nécessaire, soit un objectif de 27 500 $.

Ce soutien financier contribuera à offrir aux joueurs un environnement sportif de qualité, sécuritaire et stimulant, en plus de les accompagner dans leur progression sportive, scolaire et personnelle. À travers le programme, les jeunes développent leur discipline, leur esprit d’équipe, leur persévérance et leur sentiment d’appartenance à la communauté de la Cité-des-Jeunes.

Les sommes recueillies permettront notamment de contribuer à l’achat de nouveau matériel, à l’accès à des ressources spécialisées, à l’organisation d’expériences enrichissantes pour les élèves-athlètes et à l’accompagnement du programme dans son développement sportif.

« Le programme de football des Citadins, c’est beaucoup plus qu’un sport. C’est un milieu de vie où les jeunes apprennent à travailler en équipe, à persévérer, à se dépasser et à développer une fierté durable envers leur école », souligne Marie-Eve Moreau, directrice générale de la Fondation de la Cité-des-Jeunes.

« Nous comptons également mobiliser d’anciens joueurs des Citadins afin de faire rayonner la campagne et de raviver le sentiment d’appartenance autour du programme. Plusieurs idées sont en préparation », ajoute Joannie Noël, chargée de projets – développement et partenariats à la Fondation de la Cité-des-Jeunes.

La Fondation invite les entreprises, les anciens élèves, les familles et les membres de la communauté à appuyer cette démarche, que ce soit par un don, une commandite ou une collaboration adaptée à leur réalité. Chaque contribution permettra de soutenir concrètement l’expérience des élèves-athlètes et la vitalité du programme.

Un partenariat intéressant est également offert aux entreprises de la région qui souhaitent s’associer à la campagne. Elles peuvent notamment devenir parrain d’un match (programme double à domicile) ou encore devenir Allié des Citadins, deux formules qui permettent d’appuyer concrètement le programme tout en profitant d’une belle visibilité auprès de la communauté scolaire, sportive et locale.

Une invitation à soutenir la relève

Les personnes et organisations qui souhaitent participer à la campagne peuvent communiquer avec la Fondation de la Cité-des-Jeunes afin de connaître les différentes possibilités de contribution et de reconnaissance.

Pour contribuer ou obtenir plus d’informations :

Joannie Noël

Chargée de projets – Développement et partenariats

Fondation de la Cité-des-Jeunes

mobilisation@fondationcdj.com

514 916-0435

https://www.fondationcdj.com/footballdescitadins/