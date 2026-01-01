Une boîte de prêt d'équipements sportifs en libre-service

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Afin de permettre à ses citoyens de profiter pleinement des installations sportives municipales, Sainte-Justine-de-Newton met à leur disposition une boîte de prêt d'équipements sportifs. L'objectif est simple : favoriser un mode de vie actif, offrir des occasions de bouger en famille ou entre amis et rendre les installations encore plus accessibles à tous.

À l'intérieur, les intéressés y trouveront:

- Un ballon de volleyball;

- Des raquettes de pickleball (formats adulte et enfant) avec balles;

- Des raquettes de ping-pong avec balles;

- Des disques de disc golf;

- Un ballon de football.

La Municipalité demande aux citoyens de prendre soin du matériel et de le remettre dans la boîte après l'utilisation afin que chacun puisse en profiter.