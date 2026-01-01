Dernière chance pour s'inscrire au Défi Tri-O-Lacs 2026

Le populaire Défi Tri-O-Lacs aura lieu ce dimanche 2 août à Coteau-du-Lac, en bordure du canal de Soulanges et de la piste cyclable. La remise des dossards débute à 7 h 30 et les premiers départs sont prévus vers 8 h 30.

En plus de différentes distances de triathlon, dont des formats plus courts pour initier les jeunes à la discipline, des courses à pied sur 5 km et 1 km sont organisées pour ceux qui préfèrent ne pas sauter dans l'eau ou enfourcher une bicyclette.

L'événement sportif est même sanctionné par Triathlon Québec, ce qui signifie que les règlements sont les mêmes qu'ailleurs, que la compétition respecte des normes de sécurité strictes et des assurances. De plus, les officiels ayant le mandat d'assurer le bon respect des règles sont certifiés.

Pour plus de détails, visualiser les parcours et même pour en savoir plus sur la prochaine saison d'entraînement de Tri-O-Lacs, vous êtes invités à vous rendre sur la page de l'organisation. Aussi, il est encore possible de s'inscrire au Défi en visitant le même portail web.

Prévoir des entraves à la circulation

Des entraves à la circulation seront en vigueur le dimanche 2 août, de 8 h 30 à 13 h, en raison de la tenue du triathlon et des courses.

Le chemin du Fleuve sera fermé en direction ouest entre les chemins Saint-Emmanuel et Saint-Dominique. En direction est, la circulation sera limitée à une seule voie et réservée à la circulation locale. Sur le chemin Saint-Emmanuel, le tronçon compris entre la route 338 et le chemin du Fleuve sera fermé en direction sud, tandis que la circulation demeurera ouverte vers le nord.

La circulation sera maintenue dans les deux sens sur la rue Marie-Ange-Numainville. De son côté, la piste cyclable Soulanges sera fermée entre les chemins Saint-Dominique et Saint-Emmanuel.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements et à faire preuve de prudence à l'approche des secteurs touchés.