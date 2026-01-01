Vélo SP arrive à Salaberry-de-Valleyfield pour sa 37e édition

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37e édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. Présenté sous le thème Le Vélo SP. Pour le défi. Pour la cause. Pour la collectivité., l’événement invite la population à enfourcher son vélo afin de soutenir les personnes touchées par la sclérose en plaques.



Bien plus qu’une randonnée à vélo, le Vélo SP est une expérience humaine, sportive et rassembleuse. Que ce soit en solo, en équipe, entre collègues, entre amis ou en famille, l’événement offre aux participantes et participants une occasion unique de se dépasser, de créer des liens et de rouler aux côtés d’une collectivité mobilisée.



Un défi adapté à tous les types de cyclistes

Avec des parcours allant de 56 à 106 kilomètres par jour, le Vélo SP Croix Bleue Medavie s’adresse autant aux cyclistes occasionnels qu’aux plus aguerris. Que l’on souhaite vivre l’expérience pendant une seule journée ou profiter pleinement d’un week-end de vélo, plusieurs formules sont offertes afin de permettre au plus grand nombre de participer. Un vélo, un casque et la volonté de pédaler : voilà tout ce qu’il faut pour prendre part à cette grande mobilisation au profit d’une cause essentielle.

« Vélo SP est un événement exceptionnel, autant pour la beauté des parcours que pour la qualité de l’organisation. Tout est pensé pour les cyclistes de tous les niveaux qui souhaitent relever un défi au profit d’une cause importante. C’est un week-end sportif, humain et rassembleur », souligne Valérie Chevalier, porte-parole de l'événement.

Pédaler pour faire avancer la recherche et les services

Pour cette 37e édition, SP Canada vise un objectif de collecte de 950 000 $. Les sommes amassées permettront de soutenir la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que les programmes, les services et les initiatives destinés aux personnes touchées par la maladie partout au Québec.

Dates : 22 et 23 août 2026

Lieu : Hôtel MOCO, Salaberry-de-Valleyfield

Formules : Forfaits d’une ou de deux journées

Parcours : De 53 à 106 km par jour

Objectif de collecte : 950 000 $

Inscriptions: https://msspbike.donordrive.com/accueil?language=fr.