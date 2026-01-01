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Départ de Martin-Olivier Cardinal

Les Braves de Valleyfield changent d'entraîneur avant le début de saison

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4 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les Braves de Valleyfield annoncent que Martin-Olivier Cardinal a décidé de se retirer de son poste d’entraîneur-chef avant le début de la saison 2026-2027 afin de saisir une opportunité importante pour la poursuite de sa carrière.

Nommé à la tête de l’équipe en juin dernier, Martin-Olivier n’aura finalement pas eu l’occasion de diriger les Braves. Bien que cette nouvelle survienne à quelques semaines du camp d’entraînement, l’organisation comprend et respecte sa décision, tout en lui souhaitant le meilleur des succès dans ses nouveaux défis. Martin-Olivier dirigera toutefois le pré-camp des Braves les 8 et 9 août et nous lui en sommes reconnaissants.

Le président des Braves de Valleyfield, Stéphane Scotto, a tenu à souligner le professionnalisme de Martin-Olivier et à lui souhaiter bonne chance pour la suite.

« Nous sommes évidemment déçus de son départ. Cependant, lorsque nous avons embauché Martin-Olivier, nous savions que son profil et ses qualités pouvaient rapidement lui ouvrir de nouvelles portes. Son départ prématuré confirme que nous avions fait un excellent choix. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière »

Les Braves de Valleyfield ont déjà amorcé le processus visant à nommer leur prochain entraîneur-chef. L’organisation est pleinement engagée à trouver la personne qui poursuivra le développement de son programme d’excellence et qui guidera l’équipe vers ses objectifs pour la saison à venir.

Une annonce sera faite dès qu’un nouvel entraîneur-chef aura été nommé.

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