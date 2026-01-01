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Tous les mercredis soirs du mois d'août

Du Basketball en fauteuil-roulant ouvert à tous à Saint-Clet

durée 18h00
31 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le terrain de basketball et de tennis de la municipalité de Saint-Clet dans Vaudreuil-Soulanges a accueilli tout l'été des matchs de basketball en fauteuil roulant. Ceux qui voudraient essayer quelque chose de nouveau peuvent encore le faire puisqu'il reste toujours quatre dates, soit les mercredis 5, 12, 19 et 26 août.

« Des plus jeunes aux plus vieux, avec ou sans handicap, les gens sont invités à venir jouer avec nous dans une atmosphère festive », souligne Collin Lalonde, entraîneur chez Sports Inclusif Sud-Ouest (SISO) et lui-même joueur de l'équipe d'élite senior de la région.

C'est d'ailleurs SISO qui est derrière l'initiative gratuite et accessible à tous à Saint-Clet. L'objectif: rendre la discipline plus attrayante et permettre à des joueurs sans handicap physique de se familiariser avec le sport. 

La croissance du basketball en fauteuil roulant, dans notre région et ailleurs au pays, est en partie due au fait que des joueurs sans handicap peuvent se joindre à des équipes.  Pour Collin, il s'agit d'une forme « d'inclusion inversée » qui permet à Sport Inclusif Sud-Ouest de combler les manques d'effectifs. En permettant à n'importe qui d'essayer le para basketball, Les Aigles du Sud-Ouest s'assurent d'avoir une relève.

Les matchs amicaux se déroulent de 19 h 30 à 21 h à l'angle des rues Felix et Des Loisirs, tout près du parc Ri-Go-Don. « Il faut simplement s'habiller confortablement et apporter sa bouteille d'eau. « Tout l'équipement est fourni », ajoute finalement Collin Lalonde.

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